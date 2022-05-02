防疫保安應聘受騙　遭拖欠工資困疫區

上海市爆發疫情後，多個小區實施封控並需要大量防疫人手，不少受疫情影響被迫停工的人因此應聘成防疫人員，務求賺取生活費。當地卻有防疫保安控訴，自己被騙到出現病例的小區工作，不能輕易離開，後來隊長更捲款失聯並拖欠薪酬。

張雷經招聘群聯繫到一名不知名中介後，於3月22日到了封控小區內當防疫保安。他表示，4月上旬由於計算薪酬的模式改變，導致工資減少，工作量卻日增。此外，當時的保安隊長將得來的物資高價賣給眾人，並屢次向隊員及居民借錢，最後更在多次拖欠工資後，於同月26日將另外21名隊員合共2.1萬元人民幣（約2.5萬港元）的生活費帶走了，隊員事後多次聯繫無果。後來鎮政府介入，保安公司才按每天工作18小時，向眾人支付此前的薪金及加班補貼。

保安公司原要求隊員繼續留守，但隊員提出希望可簽訂書面協議，最後公司找來另一批人頂替，他們只好離開小區。有隊員仍在尋找工作，卻再遭中介欺騙，現在只能在地下停車場、樓道或橋洞中棲身。該市相關部門向內媒表示，浦東新區已介入處理並對該保安公司了解相關情況，惟目前尚未有答覆。