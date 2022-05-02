活人裝屍袋惹眾怒　養老院由區民政局主管

上海新長征福利院驚爆把活人裝屍袋的事件，引起民間群情激憤。工商資料顯示，該養老院為上海市普陀區民政局主管的民辦非企業單位。官媒評論員批評，此事已與疫情無關，也非一般工作疏忽，而是嚴重瀆職、草菅人命。

公開資料顯示，新長征福利院於1983年成立，建築面積3,280平方米，總投資1,000萬元人民幣（約1,200萬港元），由4層主樓和老年健身苑組成，設有老人生活區、專護區、公寓區，配有老人活動室、休閒廳、健身廳、保健室等多種服務設施，能接收100多名老人，每月收費在2,000至3,000元人民幣（約2,400至3,600港元）。該福利院於1998年納入上海市政府實事工程，具有醫療機構執業許可證，有效期至2026年8月25日，法人代表為劉穎驊。

官媒評論員呼籲，當局必須展開刑事調查，追究福利院相關人員的法律責任；又稱：「這不是上海一家福利院應該發生的事情，而且，它拿到世界上任何一個現代福利院去都駭人聽聞。」另有網民指摘「上海出這麼多超過底線的事」、「又一次刷新我的三觀」。