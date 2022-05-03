遼寧號率7艘軍艦　編隊開赴西太平洋

日本防衞省周一（2日）晚上通報，中國海軍航空母艦遼寧號當天率領另外7艘軍艦經宮古海峽由東海駛入太平洋。台灣的國防部強調掌握周邊海空域動態，對於解放軍可能的行動都會料敵從寬，列入可能行動方案並妥為應對處理。由於美國林肯號航空母艦打擊群在菲律賓海，不排除中美航空母艦相遇的可能性。

日本海上自衞隊周日（1日）正午在長崎縣男女群島西方約350公里海域，發現以遼寧號為首的中國海軍編隊向南航行，隨行還有055型驅逐艦南昌號、052D型驅逐艦西寧號、烏魯木齊號及成都號，以及901型快速戰鬥支援艦呼倫湖號；同日下午，054A型護衞艦湘潭號在沖繩本島西北方約480公里海域並航向東方。周一上午，052C型驅逐艦鄭州號位於沖繩縣大正島北方160公里海域並航向南方。

日本防衞省統合幕僚監部表示，上述中國海軍艦艇之後南下穿越宮古海峽並航向太平洋，同時在東海發現有中國艦載直升機升降；通報提供的照片顯示，遼寧號的飛行甲板停放3架直升機及9架戰機。中國國防部去年12月30日公布，遼寧號編隊當天完成長達20多天的遠海實戰化訓練，期間跨越黃海、東海並經宮古海峽進入西太平洋多個海域，進行多個課題綜合演練、互為條件對抗訓練。