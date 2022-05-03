內家專家續倡動態清零　多部門開會保物資供應

內地官媒周一（2日）引述多名專家再談「動態清零」和「零感染」的區別。文章又稱，五一假期及今後，為保障發生疫情地區民生物資供應，交通運輸部將深入推進健康碼全國互認、一碼通行、碼卡融合、規範賦碼，精準實施貨車通行管控，提升通行效率。

國家衞生健康委副主任李斌指，動態清零最大限度保護了民眾的生命和健康，最大限度減少了疫情對於整體經濟社會發展的影響。國家衞生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年則表示，動態清零的核心內涵是快速發現疫情，快速採取一系列措施阻斷疫情在社區持續傳播。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友稱，動態清零是對發生的新冠疫情，發現一宗、撲滅一宗。疫情發現得愈早，疫情規模愈小。

交通運輸部會同有關部門於上月中召開全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定視像會議，會上制訂推出重點物資運輸車輛通行證、貨車司機「白名單」管理等制度，強化重點地區物流保障。國鐵集團客運部副主任朱文忠表示，對國計民生重點物資實行優先受理、優先承運、優先配車、優先裝車、優先掛運。