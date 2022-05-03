要求新冠康復者足不出戶　加強管理速遞外賣員

上海市政府周二（3日）召開疫情防控記者會，市衞生健康委副主任趙丹丹指出，近期當地治愈出院的患者日益增多，他提醒康復者居家期間，要做到足不出戶，盡量一人一室，與同住人保持一定距離。在浦東新區，目前在崗速遞和外賣員日均維持在7,000人以上，該區針對當地速遞員採取多項防疫管理措施。

會上指出，該市周一（2日）本土確診病例有3,981人出院，27,121名無症狀感染者解除集中隔離醫學觀察，他們將返回居住地接受健康監測。趙丹丹表示，治愈的感染者如出現發熱、咳嗽等不適，要及時報告所在社區。遇到需緊急就醫等狀況，要嚴格落實佩戴口罩等個人防護措施，並由屬地「點對點」轉送指定醫療機搆排查。

浦東新區副區長楊朝在會上表示，該區要求速遞和外賣員開工前需上傳24小時核酸無感染報告；每日通過大數據中心對在崗人員進行核酸結果核查，防止沒提交有效核酸報告者上崗；加強區內公安分局等部門在各道口抽查速遞和外賣員的電子通行證及核酸結果，抽查率不少於20%；全區各小區、村居實施「場所碼」管理，拒收「黄碼」和「紅碼」速遞和外賣員。