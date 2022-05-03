向美購刺針導彈　台認有延遲交付風險

美國近日因應俄烏戰事，叫停對台出售40輛自走榴彈炮，要延遲至2026年後交付，令其他軍售案亦面臨危機。台灣的國防部陸軍司令部計劃處副處長朱文武周二（3日）承認，因應國際形勢變化，刺針便攜式防空導彈今年有延遲交付的風險，台軍會持續要求美方依約交付。

朱文武在周二早上的記者會上表示，因應M109A6自走榴彈炮交付期延遲，陸軍兵力整建將持續加強聯戰指管機制，能提供聯戰效能和增進地面防衞能力的新式軍備，均依程序納入採購選項，將有限資源發揮最大效益。對於美方可能加碼對台出售高機動火箭系統，朱文武則指國防部與陸軍仍在評估替代方案，未來採購的新型炮兵武器系統可與自製雷霆2000多管火箭系統互相搭配，提供長、短程跨區與離島火力增援。

至於其他主戰裝備的交付時間表，台國防部發言人孫立方指，陸軍為加強地面關鍵的防衞戰力，向美軍採購的M1A2T坦克期程至2027年，目前進度正常。另外，台空軍向美國採購的F-16C/D戰機預定於2026年前完成交付，台方將與美保持聯絡，完善專案管理，確保軍備能如期、如質、如預算獲得。