90後女成內地首位失聰律師　立志服務聾人

出生於四川的90後女子譚婷自小失聰，但她沒有因而放棄，更考入大學。後來她在律師樓當助理，發現聾人群體在面對法律問題時常處於啞巴吃黃連的苦況，因而決心成為既懂手語又懂法律的專才。前年她成為全國首位通過司法考試的聾人，經過一年實習，今年正式成為中國首名聾人律師。

譚婷8歲時因患中耳炎治療不當失去了聽力，因為就讀的學校不收聾人學生，剛上小學二年級的她被迫輟學。13歲那年，譚婷進入特殊教育學校。憑着努力，她如願考上重慶師範大學。原打算成為特殊教育學校老師的她，畢業時偶然看到中國手語律師第一人唐帥招收聾人助理，譚婷決定應徵，為聾人群體出一分力。

進入律師事務所後，為了方便溝通，譚婷開始練習發音。單是「很高興認識你」這句話，她就練習了3個月。2017年，譚婷開始準備司法考試。因為聽不到，她的學習進度很慢。2018和2019年頭兩次考試，她都差些微分數沒考上。到2020年第三次應考前一周，她又得知母親確診末期癌症的噩耗。但其母當時對她說，「必須去做一些對這個社會有益的事情」。最終她帶着母親的囑託走進考場，含淚完成考試。