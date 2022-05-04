外賣員1日2檢　地鐵巴士部分關站或停駛

北京市本土新冠疫情持續，當地已宣布周四（5日）起全市中小學、幼稚園及中等職業學校停課一周。該市疾控中心發布《新冠肺炎流行期間外賣配送人員防控指引》，要求為封控區、管控區、防範區、臨時管控區配送的外賣人員，做到早抗原晚核酸每天各一檢。市內地鐵和巴士周三（4日）起，部分車站及路線封閉或停駛。

上述指引由該市商務局制訂，要求企業建立員工健康監測制度，定期開展員工核酸檢測，組織外賣人員完成全程新冠疫苗接種，符合條件者需接種加強針。指引又建議封控區、管控區、防範區、臨時管控區配送的外賣人員工作時佩戴N95口罩。北京經開區周二（3日）建議，具備條件的企業在返崗首周盡可能採取彈性工作模式、居家在線辦公、輪班上崗或錯峰上下班。

內媒周三從北京市地鐵運營有限公司獲悉，根據疫情防控需要，由即日首班車起至另行通知，地鐵7條線共44個車站封閉，乘客只可在站內換乘。北京公交集團同日消息指，按照防疫工作要求，朝陽區朝陽路以南所屬158條巴士線由即日首班車起有新措施，其中47條線只運行部分路程，48條線採取不停站繞行，63條線停駛。