長沙塌樓9人被批捕　多省市排查自建房隱患

湖南省長沙市一幢8層高的商住樓房上月29日突然倒塌，至今2死9人獲救，仍有多人被困瓦礫下。公安機關目前已刑事拘留11名涉案者，長沙市人民檢察院周二（3日）消息指，檢方對9人批准逮捕。除了湖南外，陝西、河南、青海、天津、安徽、山西等省市先後落實高層批示，在五一假期統一行動排查相關建築隱患。

塌樓事故發生後，長沙市和望城區兩級檢察院高度重視，當日成立專案組介入，引導偵查、收集並固定證據。經長沙市望城區人民檢察院審查，周二對吳某勇、龍某愷、薛某棕、任某生以涉嫌重大責任事故罪批捕；並對湖南湘大工程檢測有限公司總經理譚某，技術人員寧某、龔某、湯某、劉某以涉嫌提供虛假證明文件罪批捕。案件目前在進一步偵查中。

陝西省上月30日召開全省安全生產視像會議，要求開展房屋市政工程安全生產治理行動和自建房安全專項整治，以城中村、老舊小區、城鄉接合部等為重點全面徹底排查隱患。河南省周日（1日）亦着手安排全省城鄉居民自建房安全排查整治工作；天津市官員同日實地察看工程建設和經營性農村自建房安全隱患排查整治情況。山西省要求周二起也針對自建房屋迅速開展全覆蓋、拉網式、地氈式安全隱患排查。