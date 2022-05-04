台今增28420宗本土新冠創新高　新北首破萬

台灣新冠疫情持續升溫，周三（4日）新增28,420宗本土確診病例，逼近3萬關口，創單日新高，另多5名患者死亡，其中新北市新症首破萬。首批約2,000劑德國藥廠BioNTech的兒童專用疫苗，同日凌晨運抵桃園國際機場，預計會作為實驗及檢查用途。另有約110萬劑美國藥廠莫德納疫苗，由南韓運抵台灣。

中央流行疫情指揮中心表示，新增的本土病例以新北市10,151宗佔最多，台北市、桃園市、台中市、高雄市和基隆市亦錄得千位數新症。當局即日起調整新冠患者分流收治醫院原則，中重症患者需收治在醫院。無症狀感染或輕症的成人患者，除孕婦和80歲以上長者，其餘需安排居家照護或入住加強版集中檢疫所和防疫旅館。

社會關注居家隔離及檢疫者若在家使用快測試劑發現染疫，是否可當作確診，免除核酸檢測。指揮中心指揮官陳時中周三（4日）在立法院表示，目前相關安排基本上討論得差不多，可能在本月中開始實施，但要看行政程序和大家意見。針對民眾抱怨買不到快測試劑的問題，他強調快測實名制每天都提供40萬份，會漸漸滿足市場，下一輪快測實名制最快於本月15日前開放。