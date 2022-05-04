美印太經濟架構或本月公布　吳釗燮料台參與其中

美國牽頭的印太經濟架構有望在本月公布，外界關注台灣會否納入其中。台灣的外交部長吳釗燮周三（4日）表示，印太經濟架構是開放的，台灣能在甚至層面或以何種方式參與，仍在爭取中，認為「台灣理論上會在裏面」。他又指，美國已明確釐清與大陸的關係，將從戰略夥伴關係改為在高科技領域的戰略競爭，台灣應在對外關係上與理念相近國家結盟合作。

吳釗燮周三應邀到立法院外交及國防委員會，報告有關美國與中國大陸競爭下台外交經貿戰略布局與僑台商的應對措施。有民進黨立委指出，印太經濟架構涵蓋的產業多為台灣強項，美方需要台灣加入，故應展現自信積極游說美方。吳釗燮表示，美國國會、智庫和產業各界明白台灣應參與該架構，都在為台發聲。但他認為，印太經濟架構不會在美國總統拜登本月東亞之行期間宣布，相信並非建立美陸對峙的產業鏈。

另外，美國疾病控制及預防中心周一（2日）調整多地的疫情風險等級，其中將台灣從第一級「低風險」上調至第二級「中風險」，不建議民眾前往旅遊，等級比大陸更高。吳釗燮回應時承認，台灣疫情正在升溫，每個國家有自己的旅遊警示調整標準，美方此舉並非禁止美國人來台，只是要他們來台時注意疫情狀況。