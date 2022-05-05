市面充斥非法快測試劑　調查局扣查逾7萬劑

台灣疫情升溫，快測試劑成為民眾重要的防疫商品。台法務部調查局近日公布，當地兩間廠商販售非法的快測試劑圖利，銷售對象多達90餘間，且已售出逾23萬劑。調查局人員日前配合衞生主管機關，由台中市食品藥物安全處責令業者全面回收流入市面的非法快測試劑，再交由調查局扣查，截至上月已回收71,535劑。

航業調查處台中調查站調查發現，有二間廠商研發需經醫護專業人員抽靜脈血檢測的新冠病毒抗體快測試劑，送請衞生福利部食品藥物管理署核准緊急授權專案製造。惟廠方擅自在包裝加入採血針、仿單等未經核准內容，再交由經銷商透過網上團購及一般途徑，以每盒150元至600元新台幣（約40至160港元）不等的價格對外銷售，令民眾誤以為這些快測試劑合法，可自行在家刺破指尖採血測試。

調查局人員執行搜索並扣查29,782劑未經食品藥物管理署核准的採血快測試劑成品、逾109萬劑快測試劑半成品。當局指出，其中一間廠商表面上向食品藥物管理署申報委託合法醫療器材廠代工生產這些試劑，實際上卻自購大型機器，以鐵皮屋作掩飾，私設地下工廠自行製造。

駐台記者宋江誠報道