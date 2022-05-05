拾荒婦頻乘升降機　遭索近3萬人民幣使用費

廣西南寧某小區物業管理公司近日向一名業主催繳近3萬元（人民幣，下同，約3.6萬港元）的升降機使用費，事件引起關注。該名業主是獨居老婦，平日經常檢拾垃圾回家，每天乘坐升降機60多次。由於其行為影響大廈衞生，不少街坊均感不滿。物管公司表示希望透過催繳費用勸阻老婦不再檢垃圾，又不排除提出起訴。有律師認為，物管公司做法欠缺法律依據。

79歲的巫姓老婦表示，檢垃圾既是廢物利用，又可鍛煉身體和增加收入。她又認為自己已繳付管理費，因此拒絕支付升降機費用。不過有鄰居表示，巫婦經常將檢回來的垃圾堆放在走廊和家裏，導致大廈臭氣熏天，蟑螂亂竄。為了令巫婦不再檢垃圾，有其他業主曾表示「願意把一部分物業費給她」。

物管公司一共向巫婦追繳8年升降機費用，包括每年2,592元（約3,100港元）的升降機運行電費，以及每年1,000元（約1,200港元）升降機損耗費。物管公司負責人表示，假如巫婦拒絕停檢垃圾，將考慮通過法律途徑追討該筆費用。有律師表示，升降機是公用設施，為全體業主共有，只要業主在防火和安全範圍內使用，物管公司不可能只根據升降機的使用頻率和損耗程度，對個別業主單獨收費。