重點企業逾7成復工　建15分鐘核酸服務圈

上海市新冠疫情回落，該市工業企業正有序復工復產。當地周四（5日）舉行的疫情記者會上表示，至今全市1,800多家重點企業，復工率超過七成，其中首批660多家重點企業復工率更超過90%。

該市經濟信息化委總工程師張宏韜稱，在剛過去的五一假期間，復工復產的企業均沒休息，汽車、集成電路、生物醫藥等重點產業鏈持續恢復、提高產能，龍頭企業繼續保持穩定生產。總體來看，全市工業企業復工復產穩中向好。他強調，當前該市防疫形勢依然嚴峻，企業要根據第二版工業企業復工復產疫情防控指引，制訂落實「一企一方案」，保障安全穩定生產之餘，有效地維護員工健康安全。

針對該市常態化核酸採樣點建設進展，該市發展改革委副主任陳石燕稱，各區根據人口密度和功能需要，在居民社區、辦公區域、企業園區、地鐵站周邊、交通場站等區域，積極構建「15分鐘核酸服務圈」。截至周三（4日）晚，全市共布局設置各類核酸採樣點近9,000個，其中4,500多個點位已開放營運，餘下的點位將根據疫情變化和復工復產需要，及時開放營運。