美歐亞逾30企業遭華黑客網政　軍備藍圖失竊

美媒周三（4日）引述一份網絡安全研究報告指，與中國政府有關的黑客從美國、歐洲和亞洲的30多間製造業與科技公司竊取敏感資訊，網攻行動至少可追溯至2019年，反映相關領域有大量機密外洩，包括戰機、直升機和導彈的藍圖。中國駐美大使館斥責上述指控毫無根據。

網絡安全公司Cybereason的報告指出，去年發現與華有關的黑客鎖定製藥和航空太空領域，嘗試竊取應用廣泛的材料製造藍圖，明顯是最高等級的工業間諜和竊取知識產權行為。報告認為，這些網攻由中國黑客組織APT41主導，至今已從製造、能源和製藥等行業多間跨國公司竊取估值數萬億美元的知識財產。Cybereason行政總裁迪夫（Lior Div）表示，被竊取的除了軍備藍圖，亦涉及糖尿病、肥胖和憂鬱症等的藥物，至今尚未能阻止。

研究員認為，很難估算相關網攻造成的經濟衝擊，真正影響或在5至10年後才顯現，相信金額是數以萬億美元計。分析指，在「中國製造2025」計劃下，相關範疇的製造業成為中國黑客的目標，以壯大經濟。華駐美大使館發言人劉鵬宇回應稱，中方從不鼓勵、支持或原諒網攻行為，並反對上述毫無根據的猜測和指控，呼籲對方應更關注美國政府資助黑客攻擊中國及其他國家的情況。