嬰兒骾喉亡院長被免職　醫院無要求核酸證明

網傳江蘇省徐州市睢寧縣一名一歲半嬰兒日前有異物骾喉，但因無核酸證明被醫院拒診身亡。市政府及睢寧縣委、縣政府其後成立由市縣紀委監委、衞健、公安等相關部門及醫療專家組成的聯合調查組，調查結果顯示醫院並無要求患者提供核酸結果才治療，但首診負責制落實不嚴格，涉事的睢寧縣人民醫院黨委書記、院長張濤被免職。

睢寧縣人民醫院上月29日晚接診嬰兒石某遠，其姑祖母石某葉指嬰兒誤吞異物，家人從其口中摳出半粒帶殼南瓜子。接診醫生經詢問病史、肺部聽診等檢查，初步判斷為氣管內異物，讓嬰兒吸氧並持續監測其脈氧。院方考慮到自身救治能力不足，當晚發出轉院轉診單，但嬰兒父母遲遲未能作決定，至翌日凌晨才把嬰兒送抵徐州新健康醫院搶救室，最終不治。

調查表明，睢寧縣人民醫院接診後，在嬰兒未有核酸檢測結果報告下進行急診處理，並及時開具轉院單。但該醫院在診療過程中首診負責制落實不嚴格、未及時採取相關檢查進一步明確診斷，與親屬溝通交流不充分，轉診過程中銜接亦不到位。徐州市衞健委對睢寧縣人民醫院給予警告，暫停接診醫生鄭某祥的執業活動並作進一步調查，責成該醫院全面開展內部整頓，並報請上級部門對其降級處理，睢寧縣委另對縣衞健委黨委書記王艷龍作黨內警告處分。