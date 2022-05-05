五一內地出遊人次減3成　旅遊收入跌逾4成

內地五一假期於周三（4日）結束，據中國文化和旅遊部消息，今年5天假期國內旅遊出遊達1.6億人次，同比減少30.2%，國內旅遊收入646.8億元（人民幣，下同，約768億港元），同比減少42.9%。按可比口徑，兩項數據分別恢復至疫情前同期的66.8%和44%。

經文旅部數據中心測算，今年五一期間，內地共有8,716家A級旅遊景區正常開放，佔總數61.3%。疫情防控政策動態調整，對全國範圍城鄉居民旅遊休閒消費產生較大影響。九寨溝、杭州西湖等景區客流較往年大幅下降。海南省三亞酒店平均入住率僅20.57%，較去年同期跌逾六成。此外，在疫情防控常態化下，大批線下活動轉為線上。

據國家郵政局監測數據顯示，五一期間內地郵政速遞業運行平穩，速遞包裹收件13.4億件，同比增長2.3%；投遞速遞包裹14.7億件，同比增長19.7%。在疫情最嚴峻的上海，近期監測數據顯示，當地郵政速遞業運送民生物資日均已超過1萬噸。當前上海郵政速遞業的主要任務是處理各級政府、部門委託的保供工作，承擔防疫物資、緊急藥品和群眾生活必需品的運遞服務，以及已復工復產企業的點對點服務，不開放網點營業。