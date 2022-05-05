台採購快測試劑爆爭議　供應商疑與綠營有關

台灣的衞福部食藥署近日採購新冠病毒快測試劑，被指優待與民進黨有關係的企業，引發質疑。其中一家進口南韓家用快測試劑的福又達公司，被指多次向綠營人物提供政治獻金。另一承包桃園機場核酸檢測工作的保吉生公司，其負責人亦被指與民進黨關係密切。原可獲得16.5億元（新台幣，下同，約4.4億港元）政府採購快測試劑合約的高登環球生醫公司，更被質疑無專業醫療背景，資本僅200萬元（約54萬港元）。

福又達上月15日申請進口南韓快測試劑，兩周便獲食藥署核准。福又達曾以企業名義，於2020年立委選舉向民進黨立委張宏陸捐獻50萬元（約13.5萬港元），2018年九合一地方選舉又向台南市長黃偉哲捐款100萬元（約27萬港元）。福又達始創人正是台製高端疫苗總經理陳燦堅，也被指與政府關係密切。而保吉生負責人簡承盈曾於2017年台中榮民醫院採購案中被控行賄，最後獲緩起訴處分，但該公司生意仍愈做愈大，屢獲政府採購標案，有指簡是衞福部長陳時中的大學學弟。

國民黨台北市議員徐巧芯批評，保吉生和福又達承包桃園機場核酸檢測工作，原未經公開招標程序，至立委質詢後才改為公開招標。中央流行疫情指揮中心早前利用「霸王條款」，將帛琉旅遊氣泡的篩檢工作直接委託福又達，也被斥是黑箱作業。高登環球生醫公司周三（4日）回應指控，強調前身非小吃店，而是企業團夥公司，又為消除疑慮決定不參與投標。陳時中周四（5日）抱怨，因政治干預商業活動，好不容易爭取到本月中前有更多快測試劑供民眾使用，現在要重新找貨源。