因價格過高　台取消向美採購反潛直升機

美國對台售M109A6自走榴彈炮一案延誤，台灣的防長邱國正周四（5日）表示，由於延誤太久，故台方決定取消；但供應商表示，有能力為台灣生產此案。台灣海軍另有意向美國採購MH60R反潛直升機，原已編列在今年機密預算中。惟邱國正又指因價格太高，所以亦不打算採購。

台海軍向美採購10架MH60R反潛直升機案，代號為神鷹三號計劃，預算340億元（新台幣，下同，約90億港元）編列在機密預算，公開預算只列業務費與設備投資費不到100萬元（約26萬港元），今年首度編列並獲立法院審查通過。但台軍內部傳出，美方認為不符合不對稱作戰，故不同意且未宣布此案。邱國正周四坦承，反潛直升機案已叫停，原因是費用超出台灣能力範圍。

至於M109A6自走榴彈炮一案，邱國正指本來是2023年開始交付，但現在延至2026年後，時間拖太長，故台國防部決定不等。他表示，高機動火箭系統（HIMARS）是替代方案之一。刺針導彈亦因俄烏戰爭而延誤，他指雙方已簽署合約並支付費用，將敦促美方交付。但生產M109A6自走榴彈炮的英國航空航天系統公司（BAE Systems）周三（4日）向美媒透露，已準備好待美國政府敲定合約，便會生產並提供自走炮予台。