據報前全國人大常委于志剛猝死　涉受賄待判

十三屆全國人大常委會前委員、中國政法大學前副校長于志剛，去年因涉嫌受賄被起訴，案件於去年底審理，于當庭認罪，案件擇期宣判。內媒周四（5日）引述網上及其他渠道消息稱，于志剛於周二（3日）晚上因突發腦出血離世，終年49歲。

公開資料顯示，于志剛是河南洛陽人，為法學博士。他自2001年起在中國政法大學工作，曾於2002年和2005年兩次獲破格提升為副教授和教授。2006年時僅33歲的他獲遴選為刑法學博士生導師；2012年出任該校教務處處長；2015年任副校長。他2018年卸任副校長後，當選為全國人大憲法和法律委員會委員。

中央紀委國家監委網站去年1月發布于志剛涉嫌嚴重違紀違法受查的消息，北京市人大常委會決定罷免其第十三屆全國人大代表職務，同時撤銷其第十三屆全國人大常委會委員、全國人大憲法和法律委員會委員職務。同年6月，中央紀委國家監委網站宣布于被雙開。于因涉嫌利用擔任中國政法大學教務處處長、副校長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，同年8月由遼寧瀋陽市人民檢察院向瀋陽市中級人民法院依涉嫌受賄罪提起公訴。