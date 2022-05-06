劣質酸菜製作過程曝光　食品商停產2負責人罰款

內地官方電視台於今3月15日國際消費者權益日播出的節目中，揭露湖南多家醃製菜生產商存在食品安全問題，包括收購生產環境惡劣的「土坑酸菜」。內媒周四（5日）報道，涉事的湖南錦瑞食品有限公司及2名相關負責人，被岳陽市華容縣市場監督管理局給予停產和罰款的處罰。

據行政處罰決定書顯示，錦瑞食品採購食品原料未履行進貨查驗、對無法提供合格證明的食品原料未按照食品安全標準進行檢驗，投料、半成品檢驗、成品出廠檢驗均未全部記錄，違反有關規定持續時間達2年以上、涉案金額逾1,112萬元（人民幣，下同，約1,334萬港元），因此按規定責令該公司停產，經整改驗收合格後，方可開展生產活動。

至於錦瑞食品法定代表人楊立才，被指為降低生產成本，購入存在食品安全風險的「土坑」酸菜用於生產。該公司生產廠長孫志勇則明知「土坑」酸菜不能提供產品質量合格證明，存在食品安全風險，仍配合楊立才將上述原料未經檢驗投入生產，持續時間2年以上，因此依據有關規定，按兩人在上一年度在公司所獲收入10倍罰款，即各罰款100萬元（約120萬港元）。