長沙商住樓倒塌53死　國務院成立調查組

湖南省長沙市商住樓倒塌事故現場周五（6日）舉行第七次新聞發布會，宣布現場救援工作已經結束，截至當日凌晨3時，事故現場被困、失聯人員已全部找回，其中10人獲救，53人遇難，國務院成立調查組調查事故。

記者會全體人員起立為遇難者默哀，湖南省委常委、長沙市委書記吳桂英對事故感到極為痛心，無比自責，向全社會作出誠懇道歉。吳桂英表示，事故給民眾生命財產安全造成了巨大損失，教訓十分深刻。長沙市委、市政府全力救治傷者，妥善做好安撫安置等善後工作，全面配合上級有關部門徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人，給全社會一個負責任的交待。當地會深入開展安全生產大排查大整治，加大自建樓宇安全專項整治力度，徹查隱患，嚴格執法。

商住樓於上月29日倒塌，是居民自建房，共8層，1樓為門面，2樓為飯店，3樓為放映咖啡館，4、5、6樓為家庭旅館，7、8樓為自住房。房屋於2012年建成時為6層結構，2018年加建到8層，承租戶對房屋有不同程度結構改動。國務院調查組將按照科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效、四個不放過原則，還原事故經過、查明原因、總結教訓，全面客觀認定責任，實事求是提出處理建議，依紀依法依規嚴肅追責問責，給遇難者家屬、給全社會一個負責任的交代。