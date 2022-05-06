五一假期新冠較高峰減80%　內地嚴防反彈

國務院聯防聯控機制周五（6日）舉行記者會表示，4月中以來內地新冠疫情整體持續下降，五一假期間全國日均新增感染者近5,800多人，較高峰期下降80%。雖然疫情整體形勢好轉，但仍複雜嚴峻，存在反彈風險，需要堅持動態清零總方針，加快局部聚集疫情處置。

國家衞健委疾控局副局長吳良有表示，上海市疫情近期每日新增感染數持續下降；吉林省疫情處於掃尾階段；北京市疫情通過區域核酸檢測和密接排查管控，擴散風險已有所降低；江西省南昌市疫情已得到有效的控制，但上饒市疫情需要加大篩查和管控力度。遼寧、浙江、河南等地近期新發感染來源不明的疫情，存在隱匿傳播風險。

對國家衞健委早前指內地正進入全方位綜合防控「科學精准、動態清零」階段，國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，在這階段要利用「抗原篩查+核酸診斷」監測模式，把疫情防控前線再移一步，再增強隔離收治能力，健全分類收治機制，要保障疫情期間群眾的正常醫療用藥需求，要求各級綜合醫院、兒童醫院、婦幼保健院等正常服務，暢通民眾的就醫渠道，安排好慢性病和急危重症患者就醫。