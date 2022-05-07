內地昨增4620宗本土新冠　上海多13人病亡

國家衞健委周六（7日）公布，內地前一日新增4,620宗本土新冠病例，包括345宗確診和4,275宗無症狀感染。北京再多53宗本土病例，朝陽、豐台和房山3個區，以及其他區在4月25日以來出現病例的街鎮，於周六至下周日（8日）開展兩輪核酸篩查。

上海通報4,214宗本土新冠病例，包括253宗確診和3,961宗無症狀感染，另多13宗本土死亡病例。新死亡個案年齡介乎62歲至95歲，平均年齡逾83歲，他們分別合併有多種末期惡性腫瘤和嚴重急慢性基礎疾病，入院後原發疾病加重，死亡的直接原因為末期惡性腫瘤或基礎疾病。

上海市委及市政府周五（6日）召開會議，強調要打贏疫情保衞戰，做好病例降新增和疫情防反彈，做好精準疫情防控；加強「三區」劃分，動態分批調整管控範圍；結合中西醫分類治療，提高治愈率、降低病亡率；提升核酸採樣點功能和檢測能力，擴充隔離房源；在嚴格落實疫情防控措施前提下，有序推進防範區基本生活的必備業態「應開盡開」。