千億礦權案竊卷宗　前法官王林清獲刑14年

陝西千億礦權案在內地轟動一時，被指竊取卷宗的最高人民法院前助理審判員王林清因受賄、非法獲取國家秘密罪，周六（7日）由北京市第二中級人民法院一審判處有期徒刑14年，罰款100萬元（人民幣，下同，約119萬港元）。

法院審理查明，2008年至2018年，王林清利用擔任最高人民法院民一庭助理審判員職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，單獨或夥同他人為相關單位和個人在案件審理等事項上提供幫助，非法收受陝西省榆林市凱奇萊能源投資有限公司（下稱凱奇萊）等單位和律師等11名個人給予的財物共計2,190萬多元（約2,600萬港元）；為凱奇萊在案件審理、執行等事項上提供幫助，收受該公司法定代表人趙發琦給予共計35萬多元（約42萬港元）。

法院認為，王林清作為司法工作人員，知法犯法，受賄數額特別巨大，嚴重侵害了司法行為的廉潔性，破壞了司法公信力。他非法獲取國家秘密，交由趙發琦後被擴散，造成了惡劣的社會影響，應依法懲處。鑑於他被捕後主動交代全部受賄犯罪事實，具有自首情節，對被控受賄罪認罪悔罪，受賄贓款贓物已全部追繳，依法可以對其受賄罪從輕處罰，法庭遂作出上述判決。此外，趙發琦等人的犯罪行為已依法受到懲處。