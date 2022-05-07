北京增78宗本土新冠　堅持實現社會面清零

內地新冠肺炎疫情持續，北京市衞健委周六（7日）通報，當地周五（6日）下午3時至周六下午3時一共錄得78宗本土確診病例。市衞健委強調北京當前疫情防控工作正處關鍵期，社會面仍有零星散發病例，堅持以快制快、深挖細排，一手抓篩查，一手抓管控，以最快速度管控所有風險點位和人員，盡快實現社會面清零。

上述本土確診病例中，朝陽區佔去37宗，房山區錄得24宗，豐台區亦出現7名患者，而通州區及順義區各有3宗，海淀區則有兩宗，最後門頭溝區及東城區各有一宗。

由4月22日至周六下午3時計起，北京累計報告688名新冠肺炎患者，大多來自朝陽區。經流行病學和基因測序結果提示，當地存在兩條獨立傳播鏈，其一是在朝陽區出現，另外一條則在豐台中西醫結合醫院。

此外，由於通州區新華街道盛業家園社區、中倉街道新華園社區近14天各累計通報6宗本土確診病例，即日起升級為高風險地區。同時，通州區九棵樹街道翠景北里社區、梨園鎮大方居社區、於家務回族鄉聚福園開發區、新華街道如意社區，房山區竇店鎮沁園春景社區、竇店鎮騰龍家園社區則由低風險地區，升級為中風險地區。截至目前，北京共有20個高風險地區，中風險地區則有34個。