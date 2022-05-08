台助產婦接生逾千嬰　子辦見面會圓母心願

周日（8日）是母親節，台灣彰化縣男子施捷元就為媽媽送上最特別的禮物。其年屆77歲的母親周秀治與奶奶半世紀前合力接生過千名嬰兒，此後不時掛念他們。施捷元特別為母親安排助產婦與接生寶寶穿越時光見面會，一圓母親多年心願。

施捷元憶述嫲嫲與媽媽都是鹿港小鎮的助產士，嫲嫲施姚葉早年開設婦兒診所，媽媽受聘為助手，因工作認真勤快獲得肯定，1964年嫁入施家，助手一夜成為媳婦。周秀治記得，當年接生工作太多太忙，就連自己剛生完小孩亦沒時間坐月，只休息幾天便要回去協助接生。她1971年舉家搬到台北市，中斷了接生工作。隨年歲漸長，她總會惦記當年接生的嬰兒，認為嬰兒來到人世間第一眼見到的人就是助產士，是何等緣分。

施捷元見狀決定為媽媽圓夢，去年5月開始在社交平台張貼尋嬰啟示，花1年時間找到10名當年母親接生的嬰兒，安排相見。周秀治稱，能再見到50多年前接生的嬰兒平安長大，讓她覺得身為助產士的人生使命有意義。施捷元計劃尋找100名由媽媽接生的嬰兒，希望邀請他們與母親「話當年」，為其助產士人生寫下回憶錄。