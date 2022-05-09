日外相訪太平洋島國　憂慮所羅門與華合作

日本外相林芳正周日（8日）結束訪問斐濟與帛琉的行程，他表示3國均對中國與所羅門群島簽署的安全合作協議感到憂慮，認為會為太平洋地區構成重大影響。中國外交部美大司負責人日前以視訊方式，就中國同所羅門群島安全合作，向澳洲外交貿易部官員表明嚴正立場，強調雙方安全合作不涉及不針對第三方。

林芳正在上周六（7日）與周日分別會晤斐濟總理姆拜尼馬拉馬及帛琉總統惠恕仁，日方強調所羅門與華合作影響太平洋的安全，日本會和美國、澳洲及新西蘭合作確保地區穩定繁榮。林芳正與惠恕仁會面後，雙方同意加強聯繫以實現自由開放印太地區。林芳正又在帛琉會見最大人口州份科羅爾州的國務大臣艾塔羅（Gustav Aitaro），兩人對俄羅斯入侵烏克蘭予以強烈譴責，強調一同應對北韓近日連番試射彈道導彈的情況。

另外，美國副國務卿舍曼早前出訪非洲時，指部分國家選用中國電訊商華為，等同放棄主權，接受他國監視。中國外交部發言人趙立堅周一（9日）回應，包括華為在內的中國企業，同非洲等其他國家互利合作，改善當地通訊基礎設施發展，期間未曾發生過一宗網絡安全事故或監聽監視行為，中方反對濫用訊息技術，對他國進行大規模監控行為，又稱美方有關官員對中方的污衊抹黑言論完全是無稽之談。