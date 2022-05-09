內地昨增4260宗本土新冠　多11人病亡

國家衞健委周一（9日）通報，周日（8日）新增4,260宗本土新冠病例，包括401宗確診和3,859宗無症狀感染。其中上海市新增3,947宗本土新冠病例，包括322宗確診和3,625宗無症狀感染，另多11名患者死亡。北京則新增49宗本土病例，包括33宗確診及16宗無症狀感染。

上海大部分新增患者都是在隔離管控中發現。新增死者平均年齡78.9歲，合併有多種嚴重的慢性基礎疾病及晚期腫瘤，包括晚期肝癌、胃癌、淋巴瘤以及肝硬化失代償、冠心病、急性冠脈綜合症、心功能不全、阿爾茲海默症、腦梗死後遺症、脊髓灰質炎後遺症、糖尿病等。患者入院後因原發疾病加重，搶救無效死亡，直接死因為基礎疾病或惡性腫瘤。

上海市委副書記、市長龔正周日（8日）在崇明區檢查疫情防控工作，到花博園復興館方艙醫院察看運行管理情況，並察看崇明區集中隔離點。他表示要堅持「動態清零」總方針不動搖，以從嚴從緊的防控舉措防反彈，不斷鞏固擴大社會面基本清零成果。他指出，風險人群應轉快轉是阻斷社區傳播的關鍵，又強調要着眼於防範風險和有序開放，探索完善常態化疫情防控機制，為全市復工復產提供經驗。