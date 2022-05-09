指上海強送民眾到方艙屬非法　大學教授被刪文

上海實施防疫封控期間，屢傳出有民眾被強制送到方艙醫院隔離。華東政法大學法學教授童之偉近日在網上發文，指官方將民眾強制送往方艙為非法，且無權強行進入民宅消毒；即使依法宣布緊急狀態，病毒毒性不強應防止過度防疫。他的言論引起關注，其微博專頁內容及後被封鎖，相關轉載文章亦被刪除。

童之偉發表《對上海新冠（COVID-19）防疫兩措施的法律意見》，列出3大要點。其一是把居民強制送方艙隔離的任何做法都是非法，應立即停止；二是上海市任何機構無權強行要求市民交出住宅鑰匙，並進入市民住宅消毒殺菌；三是上海市委、市政府若認為出現緊急狀態，可提請全國人大常委會或國務院根據憲法採取相應措施，而病毒危害不大，應防止防疫過度，否則得不償失。

意見提到，緊急狀態是一種法律狀態，除了全國人大常委會和國務院，沒任何組織和官員有權決定或宣布上海全市或部分地區進入緊急狀態，現實情況是上海市或市內任何地區都沒依法進入緊急狀態，應予以揭露抵制。他在文末表示，此意見形成過程獲華東政法大學、復旦大學、上海交通大學、上海社科院、華南理工大學、武漢大學、湖北大學、北京大學等校共20多名教授的意見，復旦大學教授桑玉成並提出重要修改。