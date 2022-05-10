美更新台美關係概要　刪不支持台獨等表述

美國國務院近日修改一份美台雙邊關係的概要，當中刪去「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」等表述，但新增「美國長期奉行基於《台灣關係法》、中美三個聯合公報和六項保證的一個中國政策」等內容。白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）周一（9日）強調，維持台海現狀非常重要。

台媒周二（10日）比對美國國務院東亞和太平洋事務局上周四（5日）更新的美台關係現況概要，以及2018年8月31日發布的版本。舊版內容包括「美台有強健的非官方關係」、「1979年中美聯合公報將外交承認從台北改為北京，美國承認中華人民共和國政府為中國唯一合法政府，只有一個中國」等表述。新版仍承認台美關係是非官方，但大量刪去與大陸相關的表述，強調維護台海和平與穩定的持久利益，和平解決兩岸分歧。

坎貝爾周一出席美歐智庫共同舉辦的印太跨大西洋對話研討會，指美歐針對印太地區議題展開前所未有的對話，他跟歐洲夥伴交流的時間幾乎多於印太地區夥伴，並把維護台海和平穩定視為重要利益。他提到，原以為俄烏戰爭會將所有注意力集中歐洲，沒法聚焦印太局勢，但事實是印太國家對歐洲與烏克蘭問題的參與程度更勝從前，陸俄此前的「友好無止境」聲明正是原因之一。