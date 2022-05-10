台今起試射導彈　遼寧號續留周邊海域演練

中國大陸航空母艦遼寧號上周率領多艘軍艦，在台灣以東、日本沖繩縣石垣島以南的海域，展開遠海實戰化訓練。日本防衞省統合幕僚監部周一（9日）通報，遼寧號周日（8日）仍在石垣島以南航行。台灣周二（10日）開始一連4天試射導彈，台國防部同日表示，目前有效掌握及應對陸方行動。

台國防部發言人孫立方周二回應台海周邊的大陸機艦動態，指台方運用聯合情監偵手段，能有效掌握和應對，對於陸方各種可能行動都以料敵從寬原則評估，也列入敵可能行動研討。台海軍周二至周五（13日）試射導彈，範圍從屏東縣九鵬基地至台東縣綠島及蘭嶼外海，射程超過200公里。專家推測，可能是雄風系列導彈的實彈驗證及年度訓練。

日本海上自衞隊周一表示，在周日早上觀察到遼寧號、兩艘導彈驅逐艦及一艘高速戰鬥補給艦，在石垣島以南約160公里的海域出沒，繼續有艦載戰機和直升機起降活動。日本航母出雲號持續警戒監視，並收集相關情報。此外，日本第11管區海上保安總部表示，周一早上另有兩艘中國海警船駛入釣魚島周邊海域，是今年第6次，其中一艘搭載類似機關炮的裝置。