養老院誤將活人裝屍袋　涉事醫生無診症能力

上海市普陀區一家養老院早前爆出，將活人裝進屍袋險送火化事件。內媒近日報道，為涉事老婦開立死亡診斷書的醫生田曉英，之前在農村診所行醫，但沒有臨床診斷能力。報道又稱，雖然養老院管理不善，負責人劉姓父子旗下其他養老院卻屢獲普陀區民政局的獎勵補助。

報道稱，險被送往火化的老婦今年75歲，無兒無女，由妹妹王小梅（化名）照顧，一年多前入住涉事的新長征福利院。王小梅本月1日接獲院方來電稱姊姊「去世」了，她與丈夫前往取得姊姊的死亡診斷書，便到附近的社區醫院開立死亡證。後來得悉姊姊「死而復生」，王小梅立即報警。養老院多名員工表示，田曉英雖然擁有醫生執照，但之前主要是替病人配藥、輸液，卻沒有看病的能力。

另有員工爆料，為降低成本，該養老院一般招聘外地退休的醫生或村醫，每月工資只有5,000至6,000元（人民幣，下同，約5,900至7,100港元）；醫務室配置也十分簡單，只有血壓計、聽診器等設備。而負責人劉柱及其子劉穎驊承包的另一家養老院，2015年曾有老人入住僅2天就跳樓自殺，事後僅被判賠償死者家屬2萬元（約2.36萬港元）。