廣東福建發暴雨警報　廣西錄逾170毫米雨量

內地南方本周迎來今年入汛以來最強降雨。其中在廣西桂林市，截至周二（10日）早上8時的24小時內，有467個站點錄得超過50毫米雨量，120個站點錄得超過100毫米雨量，降雨量最大的靈川縣定江鎮赤江更達171.5毫米。另外，福建省和廣東省多地同日發布暴雨警報，其中廣州市區周二晚上雨勢將轉大，未來兩日恐有特大暴雨，或需發出暴雨橙色或紅色等預警。

廣西桂林市市城區、興安、靈川、全州、臨桂、龍勝、永福等縣（區）下暴雨，受惡劣天氣影響，漓江、湘江、古宜河、洛清江等江河幹支流出現0.5至2.5米的漲水，靈川、興安、全州等水文中心站已提前發布洪水藍色預警，目前各主要江河水位均在警戒水位以下，但湘江、漓江部分河段未來24小時料出現超警0.5米左右的洪水。

福建省氣象台預報，該省周二至周五（13日）將出現持續暴雨，累計降雨量料達100至200毫米，局部地區可達280至350毫米。水文預測顯示，龍巖、泉州、福州3市5縣4條河流5個站點可能發生超警戒0.1至1.5米的洪水，另有28條中小河流可能發生洪水暴漲。福建省防汛辦要求排查隱患，加強巡查防洪工程、涉水工程、尾礦庫以及交通、電力、通訊等重點設施。