今年最強暴雨來襲　廣州珠海佛山等地停課

因應本周內地將迎來今年入汛以來最強降雨，廣東省周二（10日）晚上8時將防汛應急響應由IV提升至Ⅱ級。廣鐵集團宣布，周三（11日）起一連3日部分列車停駛。廣州、佛山周二晚至周四（12日）停課，珠海、江門、陽江周三停課一天，清遠部分地區則於周三及周四停課。

根據氣象部門預報，廣東自周二至周五（13日）有暴雨，局部地區大暴雨，部分時間伴有雷暴和大風。廣州市防汛防旱防風總指揮部經研究決定，自周二晚上8時起至周五凌晨零時，全市中小學校、幼兒園停課，校外培訓、託兒、託管機構停止服務，寄宿制學校保障好在校師生員工的安全；受洪澇影響的巴士、地鐵線路等停駛；所有建築工地停工；市民居家辦公，非必要不出行。廣鐵集團宣布，周三至周五途經京廣線、江湛線、廣珠城際、廣深城際、佛肇穗深城際、杭深線等部分列車停駛或調整運行區段。

珠海市三防指揮部周二晚亦決定，全市中小學校及幼兒園於周三停課一天；寄宿制高中、職業學校，高等院校亦將視情況有序落實停課措施。另澳門教青局亦宣布，非高等教育的各教育階段周三全日停課。