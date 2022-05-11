全市8區社會面清零　未發現新變種毒株

上海市本輪新冠疫情持續回落，周三（11日）舉行的防疫記者會上表示，全市8個區和浦東部分街鎮已實現社會面清零。根據新冠病毒基因排序結果顯示，當地本輪疫情仍是Omicron BA.2和BA.2.2變種病毒株，未發現新的變種病毒株。

該市衞健委副主任趙丹丹在記者會上表示，該市新增社會面清零的地區為徐匯區，加上早前的奉賢、金山、崇明、青浦、松江、普陀和嘉定區。根據「抗原+核酸」篩查結果，截至周二（10日）全市餘下6,303個封控區，涉及人口208萬；管控區和防範區共超過6.8萬個，涉及人口逾2,100萬人。趙丹丹提醒，雖然當地防疫工作取得一定成效，但並不穩固，反彈風險依然存在。

普陀區是該市市中心第一個實現社會面清零的地區，該區副區長徐樹杰表示，為保障居民逐步恢復正常生活，該區除將繼續以快制快處置新增疫情，又進一步縮小封控區、管控區，擴大防範區。為方便居民進行核酸檢測，全區規劃安排432個常態化核酸檢測點，另配備12輛流動核酸檢測車。自上周起，有序有限開放防範區居民外出購物，第一批「白名單」企業在區內復工復產。