美稱對台政策不變　陸促停掏空一個中國原則

美國國務院近日修改一份美台雙邊關係的概要，當中刪去「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」等表述，引起中國大陸批評。美國國務院其後回應指，美國對台政策沒有改變。大陸國台辦周三（11日）再次敦促美方停止虛化掏空一個中國原則的行徑，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，雖然美台雙邊關係的概要修改了一些用字，但美方的根本政策沒有改變。他指，美國政府不時更新與全球各地關係的描述，新版描述反映美台雙方的非官方關係堅如磐石。他重申，美對台政策仍以《台灣關係法》、中美三個聯合公報及對台六項保證為指引，呼籲大陸行事負責，不要藉此對台施壓。

國台辦發言人朱鳳蓮周三批評，台灣一些人炒作美國國務院修改美台雙邊關係概要，企圖「倚美謀獨」，改變不了台灣是中國一部分的事實。她又指，世界衞生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，台灣地區無權加入，炒作世衞大會涉台問題企圖造勢挑釁是徒勞的。她斥民進黨當局執政以來，歪曲否定體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣參與世衞大會的政治基礎不復存在。