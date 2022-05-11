台今增逾5.7萬宗本土新冠　開放自購海外快測

台灣周三（11日）公布，新增57,188宗本土新冠病例，再創單日新高，另多8名患者死亡，台北市副市長黃珊珊當日快測亦顯示受感染。居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象周四（12日）起可以快測陽性經醫務人員判定確診，毋須再核酸檢測。有醫生批評，政府一再強調藥物足夠，但事實上基層醫護卻拿不到藥物，在流程上出現很多問題。

新增確診病例以新北市19,620宗佔最多，其次是桃園市和台北市。新增死亡個案均年逾60歲，皆屬重症，其中6人有慢性病史，5人無接種疫苗。台北市聯合醫院醫生蘇一峰透露，一名醫護人員反映，其工作的診所分配到照顧確診居家隔離個案，有病人連續高燒攝氏39度已兩天，卻沒法開藥。他指出，新北市只有兩間相關的合約藥房，附近藥房根本沒有抗病毒藥物，只能給退燒藥先控制病情。

因應快測需求大增，台灣即日起開放民眾自購海外快測試劑，至下月30日為止。中央流行疫情指揮中心表示，每人限購100劑，毋須申請，可直接由海關放行通關。另外，美國藥廠輝瑞和德國生物科技公司BioNTech的兒童疫苗原定周四（12日）抵台，但因資訊系統問題受阻。指揮中心發言人莊人祥周三表示，該批疫苗於下周日（15日）從德國起飛，翌日清晨送抵。