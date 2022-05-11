深圳增新引進博士人才補貼　每人10萬人民幣

內媒報道，廣東省深圳市人力資源和社會保障局發布的《深圳市新引進博士人才生活補貼工作實施辦法》近日正式實施，新引進博士人才生活補貼標準調整為每人10萬元人民幣（約11.7萬港元），比此前博士入戶深圳的每人3萬元人民幣（約3.5萬港元）一次性補貼大幅提升。

新引進博士人才是指去年9月1日起，經市、區人力資源部門首次引進、具有博士學歷的應屆畢業生、在職人才和留學回國人員，以及首次在深圳就業、具有博士學歷（學位）的港澳台和外籍人才，需在35歲或以下。新引進博士人才生活補貼由其所在單位，向市人力資源保障部門提出申請。市人力資源保障部門分兩次審核發放，首次發放金額為補貼標準的30%，續發金額為餘下的70%。

港澳台和外籍新引進博士人才首次申請補貼時，必須在深圳全職工作，引進後通過本市工作單位繳納社會保險累計3個月以上；續發申請時仍在深圳全職工作，並連續繳納社會保險滿12個月。但如屬深圳市（包括駐深）機關事業單位在編人員，或已領取深圳市高層次人才獎勵補貼、香港青年生活補貼等，則不得申領。