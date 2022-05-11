憑疫苗大賺　科興推遲派獎金兼裁員惹議

內地生物科技企業科興生物憑藉開發新冠滅活疫苗，去年稅後淨利高達824億元（人民幣，下同，約973億港元）。科興生物旗下北京科興中維去年曾承諾將該年度10%收益作為年終獎金，誰知在今年年會時以「風頭太大，要低調」為由，推遲發放獎金。其後再有員工爆料，該公司今年2月至4月陸續裁員，消息引發爭議。

據網傳消息，北京科興中維人事部今年2月通知公司需裁員，員工有兩個選擇，一是自己離職，公司給予額外一個月工資賠償；二是無限期放假，工資按北京市最低工資80%發放，期間員工不能外出兼職。消息又稱，公司上月23日完成最後一波裁員，同月25日才給留職人員發放去年年終獎金。還有自稱員工的網民稱，公司於兩個月已裁掉70%員工，主要是生產線員工，亦不乏主管和表現優秀的員工。

有報道指，北京科興中維的員工不超過1萬人，按照七成裁員幅度計算，即裁掉7,000人。即使公司向每人發放10萬元人民幣（約11.8萬港元）年終獎金，支付成本亦不過7億元（約8.3億港元），不及公司去年利潤的1%。