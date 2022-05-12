王毅視像晤巴外長　堅決挫敗破壞中巴關係圖謀

巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院上月發生恐襲，造成3名中國公民身亡。中國國務委員兼外長王毅周三（11日）與巴基斯坦外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）舉行視像會晤，就在巴中國公民安全問題交換意見，並達成共識。王毅強調，將繼續支持巴方提升反恐能力，堅決挫敗一切破壞中巴關係的圖謀。

王毅提及卡拉奇大學孔子學院上月26日發生恐襲後，巴國內閣決定將保障在巴中國公民安全提升至前所未有程度，中方對此充分肯定。他強調，中國領導人對當地接連發生針對中國在巴人員的恐襲極為重視，予以強烈譴責，中國社會亦高度關注。他指恐怖勢力的目的是削弱巴政府公信力，破壞中巴傳統友好，雙方應立即行動，採取堅決有效措施應對。

王毅又指，雙方要有針對性地提升在巴中方人員、機構和項目的安全保護，及時安全預警，堵塞安保漏洞。他希望巴方加快落實《維護中方人員、機構和項目在巴安全的加強版工作方案》，防止再發生類似事件。比拉瓦爾表示，巴方定將此案查得水落石出，把所有犯罪分子繩之以法。