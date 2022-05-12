拜登將晤東盟領導人　討論中國及烏克蘭等議題

美國總統拜登將於周四及周五（12及13日）第一次在華盛頓接待東盟國家領導人，多達8國與會，亦是冷戰以來東盟領導人首度在白宮聚頭。白宮表示，中國、緬甸、台灣和烏克蘭將是今次會面討論的議題，雖然俄烏戰事持續，但美國政府仍會聚焦於印太地區和中國挑戰。

美方會於周四在白宮舉行晚宴，招待到訪的東盟領導人，除了緬甸因去年發生軍事政變而被排除在外，以及菲律賓剛舉行大選仍處於過渡時期，其他東盟國家均派代表出席。東盟領導人周四將與美國商務部長雷蒙多及貿易代表戴琪，與美國商界領袖見面，周五則到國務院舉行會談。

有美國高級官員透露，拜登在這次峰會中，將與東盟各領導人有「私人時間」，但未具體說明。美國駐東盟代理大使雷布霍爾茲（Kate Rebholz）指，今次峰會將促成「一份野心勃勃、具有前瞻性的美國-東盟願景聲明」，涉及公共衞生、氣候和經濟增長方面的夥伴關係。美國白宮印太事務協調官坎貝爾周三則指，美國不需從印太地區分心，將尋求增加在東盟國家的投資和參與，又強調絕不能讓烏克蘭事件在亞洲發生，暗示中國大陸可能攻台。