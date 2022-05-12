美草擬阻華獲取美民眾個資　中批勿濫用打壓

英媒周三（11日）引述文件摘錄及消息人士指，美國拜登政府已起草一項行政命令，將賦予司法部巨大權力，阻止中國等外國對手獲得美國民眾的個人資料。此命令一旦生效，將賦權予美國司法部長加蘭，審查甚至禁止涉及出售或取得數據、對國安構成嚴重風險的商業交易。中國外交部周四（12日）指，各國都有權採取措施保護本國公民個人數據和私隱，但不應淪為無理打壓特定國家和企業的工具。

據報新草案賦予司法部明確權力，監察遵守及執行根據先前行政命令發布的任何禁令、許可或緩解協議，進而支持賦予商務部長的權力。草案亦要求商務部長確定哪些交易類別應徹底禁止，哪些可以獲得豁免。文件摘錄顯示，草案亦將指示美國衞生及公共服務部（HHS）阻止聯邦資金，包括補助金和獎勵，用於支持將美國人健康、生物資訊等相關數據轉移給外國對手或其控制的實體。

草案正由政府機關審查，知情人士指其未納入政府機關的意見，可能仍有所調整。去年6月已有一項行政命令明確指示商務部使用新工具，保護美國人的敏感數據避免透過應用程式落入外國對手手中，但商務部至今未公布相關進展。知情人士指，商務部拖延推行規則和調查威脅，令政府官員感到失望。