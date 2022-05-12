華反艦戰術懾美　沙漠設海軍基地標靶

中國一直致力發展反艦能力應對美國海軍水面艦隊，根據最新衞星圖像的分析，中國新疆自治區塔克拉瑪干沙漠再度出現新的標靶，顯示解放軍曾經測試利用長程彈道導彈，攻擊停泊在港口的軍艦，被指是針對位於西太平洋地區的美國海軍基地。

美國海軍研究所新聞網周三（11日）報道，中國在塔克拉瑪干沙漠設有多個與軍艦有關的陸上標靶，包括兩個形狀為航空母艦、去年已經被外界發現的標靶。今次發現的另外兩個標靶，分別2018年12月及2021年12月建成，它們的形狀大致相同，不但模擬港口，而且設有如同驅逐艦大小的軍艦標靶；今年2月，其中一個港口標靶的「軍艦」，中央位置有導彈擊中的痕迹，之後很快被拆除，至今沒有再次出現。

中國現時至少有兩款反艦彈道導彈服役，分別是東風21D及東風26，它們均為陸基導彈系統；早前網上流傳的照片及影片顯示，轟6N轟炸機及055型驅逐艦可以發射鷹擊21反艦彈道導彈，與東風21D及東風26組成「三位一體」反艦打擊力量。報道提到，假如反艦彈道導彈能夠從港口分辨出軍艦，以及選擇攻擊最有價值的軍艦，可以對敵軍造成重大打擊，使其艦隊在軍艦離開港口或分散前已經失去作戰能力。