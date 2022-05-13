祝融號着陸區　發現火星近期水活動迹象

中國科學院國家空間科學中心的劉洋研究員團隊周三（11日）在國際期刊《科學進展》發表報告指，通過分析光譜數據，發現祝融號火星車着陸區的岩化板狀硬殼層含有水合礦物，推斷可能是由地下水湧溢，或毛細作用蒸發結晶而成的鹽類礦物膠結了火星土壤後，經岩化作用形成。該發現標誌祝融號實現了國際上首次利用巡視器上的短波紅外光譜儀，在火星原位探測到含水礦物。

祝融號着陸區位於經歷了重塑事件的年輕亞馬遜紀地層，團隊基於其獲取的短波紅外光譜和導航地形相機數據，發現形貌類似沉積岩的亮色岩石，剝落表面表明受到熱應力和風成作用的物理風化。團隊認為，着陸點的硬殼更耐侵蝕，在周圍鬆散的土壤中形成厚層需要大量液態水，單靠大氣中的水蒸氣無法形成。

研究團隊提出一種形成機制，即沉積期前的土壤風化層在富含鹽類的地下水上升或滲透期間，經歷了膠結和岩化作用，形成觀察到的板狀岩石，表明火星在亞馬遜紀時期的水活動，可能比以前認為的更加活躍，對人類理解火星的氣候環境演化歷史具重要意義，可供未來載人火星探測的原位資源利用。