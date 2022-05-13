日歐促陸發揮建設性作用　台海安全至關重要

歐盟與日本峰會周四（12日）在東京舉行，歐盟委員會主席萊恩指俄羅斯對世界秩序構成最直接威脅，敦促中國大陸在國際舞台發揮更具建設性的作用。峰會後的聯合聲明重申，台灣海峽的和平穩定與和平解決兩岸問題至關重要。

日揆岸田文雄與萊恩及歐洲理事會主席查爾斯．米歇爾見面，萊恩表示俄羅斯對烏克蘭發動野蠻戰爭，它與大陸的協議亦令人擔憂，而日本是對俄實施嚴厲制裁的核心國家之一，日方與歐盟一樣了解其中的利害關係，關乎烏克蘭、歐洲及以規則為本的世界秩序之未來。她敦促各方加強在亞太地區的基建合作，暗示北京試圖透過債務陷阱鞏固區內影響力。

岸田文雄同意俄侵烏不僅是歐洲的事，而且動搖亞洲等地區的國際秩序核心，是不能容忍的，莫斯科要為日俄關係當前發展負全部責任。他透露峰會談及南海和東海局勢，日本擔心大陸加強主權聲索，歐盟則希望在抗陸方面扮演更重要角色。雙方還討論了日歐加強安全和防務領域的合作方式，而日本是歐盟2030年安全和防務計劃中唯一特別提到的亞洲國家。