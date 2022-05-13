深圳整治電梯廣告　刊低俗廣告商罰款

廣東省深圳市市場監管局近日公布一則行政處罰決定書，指上海定向廣告傳播有限公司深圳分公司（下稱「定向廣告」）在電梯刊登的廣告低俗屬違法，勒令涉事公司立即停止發布該廣告，及罰款51.5萬元人民幣（約59.5萬港元）。監管局周四（12日）表示，今年初已開始整治電梯廣告亂象，並展開專項治理工作。

定向廣告自2月起為旗下脫毛產品，在該市小區及商業樓宇電梯等地刊登廣告，並寫上「沒有藍寶石我不脫」的標語。監管局經調查，發現涉事公司在深圳共發布308個海報廣告、1,047個樓宇電視的視頻廣告及218個智能屏廣告。當局指摘該則廣告涉違妨礙社會公共秩序及社會良好風尚等規定，定向廣告事後已按當局規定下架廣告，並為此事造成的影響道歉。

監管局表示，為整頓電梯廣告亂象，將於今年初至9月30日展開專項治理行動，並推出10項措施如制定發布電梯廣告發布地方標準、加強電梯廣告執法及事前指導規範等；另有6項舉措包括強化監管執法，提高執法效率、統籌各方以形成整治合力及完善工作通報製度等，對電梯廣告進行常態化監督管理。