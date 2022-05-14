拜登下周訪亞洲　美眾議員促訪台

美國總統拜登下周訪問亞洲，是他上任後首次。美國9名共和黨籍眾議員周四（12日）聯署去信拜登，呼籲他考慮加訪台灣，展現美國對台承諾是堅若磐石。

眾議員表示，美國時任總統卡特1978年啟動與中國大陸建交程序時，拜登出任參議員，他很清楚美陸建交前提是北京承諾會以和平方式解決與台灣的分歧。惟大陸持續違背保證卻未受懲罰，包括近期派軍機闖入台灣防空識別區，最近又傳出對台軍售交貨延誤，恐向台灣與其他盟友傳達危險信號。美國貿易代表戴琪上月拒絕承諾美方「印太經濟架構」會納入台灣，華府也遲遲未正式啟動美台洽簽自由貿易協定程序，以上都不符《台灣關係法》倡議。

聯署信指這可能鼓勵北京霸凌孤立台灣，若要展現美國對台承諾堅若磐石，議員們建議拜登應親自訪問台灣，與台灣的蔡英文總統當面討論如何深化美台安全與經濟夥伴關係。美國政策無要求總統與其他民選領袖對話前需徵求北京同意，2018年生效的《台灣旅行法》反而明訂鼓勵美台高級行政官員互訪，基於法律立法精神，議員鼓勵拜登訪台。