女員工放二三孩產假　企業可享半年社保補貼

為配合鼓勵生育政策，江蘇省人力資源和社會保障廳、省財政廳、省衞生健康委、省醫療保障局、省政務辦近日發布《關於產假期間企業社會保險補貼有關事項的通知》（下稱《通知》），明確列明省內女職工於2月10日或之後生育二孩或三孩，為其在產假期間繳納社會保險費的企業可享受為期半年的社會保險補貼。

根據補貼內容，女職工生育二孩產假期間，省政府會按照企業為其實際繳納的基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險費給予50%補貼；三孩按照80%給予補貼，補貼月份從生育二孩或三孩第一天所在月份計起，一共補貼6個月。

此外，企業若同一時間段內同時符合享受單位吸納就業困難人員社會保險補貼、小微企業吸納高校畢業生社會保險補貼及產假期間企業社會保險補貼，或女職工同時生育二孩三孩，可享受補貼，但不能重複。

《通知》要求，產假期間企業社會保險補貼政策是落實女職工假期用工成本分擔機制的重要舉措，各地要充分認識有關工作的重要性和緊迫性，對組織領導、工作進度、資金保障等作出周密安排，確保政策盡快落實落地。