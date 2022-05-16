美國高教史內地譯本紕漏處處　被下架回收

中國社會科學文獻出版社去年12月出版的《美國高等教育史》中譯本，近日被批評存在「大量錯譯、少數漏譯」的問題，包括把賓夕凡尼亞大學（University of Pennsylvania）翻譯成「佩恩大學」，引發輿論關注。出版社周日（15日）為事件道歉，表示已把書全網下架，正修訂翻譯錯誤，並開展退換貨工作。

浙江大學教育史學科微信公眾號「ZJU教育史」近日刊發該校副教授、碩士生導師王慧敏所寫的《翻譯商榷║羅傑‧蓋格《美國高等教育史》中譯本錯譯辨析（1）（書名目錄前言序言）（學術翻譯是要有底線的）》一文，針對《美國高等教育史》中譯本的翻譯質量提出批評。他指出，「Penn」一詞在該書中有時指人名，更多時是賓夕凡尼亞大學的縮寫，卻被誤譯；而該大學在數百年來多次更名，不同時間也應有相應的譯法。

王慧敏又質疑該書譯者葛玉梅的身份背景，指對方沒有美國歷史、美國教育史、高等教育學方面的專業知識。王稱不苛求盡善盡美，但至少應盡心盡力，若以誤解和曲解的方式來翻譯學術著作，他「寧願不要這種不負責任的翻譯」，強調學術翻譯要「有底線和原則」。出版社工作人員回應指，編輯正重新評估翻譯質量，根據評估結果決定下一步如何處理。